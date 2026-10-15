«Руки Вверх» снова прокатит омичей в юность

Стоимость билетов достаточно высокая.

Фото: vk.com

Группа «Руки Вверх» и ее солист Сергей Жуков (6+) вновь приедут в Омск с масштабным концертом в рамках большого тура.

Выступление запланировано на 23 февраля 2027 года в «G-Drive Арене». Стоимость билетов достаточно высокая: варьируется от 3500 до 7200 рублей.

Примечательно, что артист выступит в Омске в ту же дату, что и в прошлый раз, когда вся страна отмечает День защитника Отечества. Прошлый визит коллектива собрал более 11 тысяч зрителей и стал одним из самых ярких событий года.

– Омск оставил очень теплое чувство. Несмотря на сибирский характер – и у людей, и у погоды – внутри арены было невероятно светло. Было ощущение, что встретились друзья и на вечер вернулись в ту самую беззаботную юность. И это очень ценно, – поделился тогда артист своими эмоциями от встречи с сибирской публикой.

Поклонники коллектива могут уже начать готовиться к вечеру в стиле 90-х гг.