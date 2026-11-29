Артем Геодакян / ТАСС

Очередную волну недовольства вызвало у омских казаков выступление Дианы Арбениной (16+), запланированное на 14 февраля в СКК имени Блинова. Об этом сообщил NGS55.RU со ссылкой на атамана Объединенного казачества Прииртышья Владислава Буланкина.

По словам атамана, участники боевых действий, находившиеся за линией соприкосновения, ранее просили проверить певицу на возможные связи с украинскими вооруженными формированиями. Однако, как утверждает Буланкин, никаких решений по этому обращению до сих пор не последовало.

– Не знаю, насколько целесообразно биться головой об стену. Мы уже несколько раз четко заявляли свою позицию – и Минкультуры, и правительству Омской области. Но, к сожалению, мы не были услышаны, – сказал атаман.

Пока казачья община не определилась, станет ли она направлять новые жалобы в контролирующие инстанции из-за предстоящего выступления.

Ранее сообщалось, что омичи не выкупили свыше 1500 билетов на концерт Арбениной, который противники ее творчества добивались отменить.

Напомним, что в декабре 2025 года омичи уже обращались к губернатору Виталию Хоценко с просьбой отменить концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов», запланированный на 9 декабря на «G-Drive Арене». Тогда жители заявляли, что артистка работает «на два фронта», и напоминали, что годом ранее ее выступление в Омске уже отменяли.