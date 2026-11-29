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На сцене Омского музыкального театра 27 ноября показали рок-мюзикл «Время не ждет» (16+) в исполнении труппы Свердловского театра музыкальной комедии из Екатеринбурга. Музыкальную основу спектакля составили песни группы «Чайф», а поставили его в год сорокалетия уральского Рок-клуба.

Перед показом с журналистами пообщался режиссер Филипп Разенков. В Омске он заглянул в дом, где жил Егор Летов, и постоял у его подъезда. Спектакль идет в сопровождении оркестра театра, участники «Чайфа» уже видели постановку и ее одобрили, а с Владимиром Шахриным создатели общались и в процессе работы.

На премию фестиваля «Музыкальное сердце театра» номинирован Антон Ледовский – и как автор оркестровки, и как дирижер. В спектакле участвовали музыканты рок-группы Blues Doctors и ансамбля «Изумруд», а героиню в молодости играет Валентина Воронина – ее также выдвинули на премию как лучшую исполнительницу главной женской роли. Всего в конкурсной программе участвуют два спектакля Свердловского театра музыкальной комедии из Екатеринбурга.