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Спектакль Омского ТЮЗа «Островитянка» режиссера Анастасии Старцевой вошел в число номинантов «Золотой маски» сезона 2025–2026. Постановка заявлена в категории «Лучший спектакль» в номинации «Оперетта/мюзикл», сообщили в оргкомитете премии.

Список претендентов утвердил секретариат Российского театрального общества по итогам работы экспертных советов. В направлении «Музыкальный театр» с омским ТЮЗом будут соревноваться еще восемь постановок – театров Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Барнаула, Екатеринбурга, Иркутска и Краснодара.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов поздравил команду театра.

– Этот спектакль уже вписан в историю лучших театральных постановок. Желаю удачи команде Омского ТЮЗа! – написал министр в своих соцсетях.

По его словам, в этом году благодаря поддержке губернатора Омской области Виталия Хоценко и тому, что Омск носил почетное звание «Культурной столицы России», церемония награждения лауреатов «Золотой маски» проходила в Омске. Главную театральную награду страны ТЮЗ получил за саунд-драму «22 июня».

Ранее сообщалось, что «Островитянку» представили жюри как соискателя премии в номинации «Оперетта/мюзикл»; замысел постановки появился у Анастасии Старцевой еще четыре года назад, а посвятили спектакль памяти актрисы ТЮЗа Аллы Малкиной.