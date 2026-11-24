Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В декабре в Омской области назовут победителя конкурса «Культурная столица региона 2027». Об этом губернатор Виталий Хоценко рассказал в прямом эфире программы «Хоценко о важном». Тогда же в регионе подведут итоги года Культурной столицы России, а переходящий символ передадут победителю регионального конкурса среди муниципалитетов.

Губернатор также отметил, что 2026 год получился насыщенным. Церемония театральной премии «Золотая маска» впервые прошла за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, а победителем стал спектакль Омского ТЮЗа «22 июня…». В Омске проходит фестиваль «Музыкальное сердце театра». Кроме того, в регионе прошел федеральный Сабантуй, а в Эрмитаже Сибири открылись выставки: выставку «Метаморфозы» к 170-летию со дня рождения Михаила Врубеля можно посетить до конца ноября, экспозиция «100 лет моды. 1918–2018» – до лета 2027 года.

– Регион планирует новые культурные события, – рассказал губернатор.

Статус Культурной столицы России перейдет Челябинску. В 2027 году в Омской области продолжатся проекты «Любинский» и «Вокруг света» на Зеленом острове, а зимой вновь откроется «Зимний Любинский». Регион готовится к 100-летию со дня рождения Михаила Ульянова и к 400-летию начала освоения Омского Прииртышья, которое отметят в 2028 году. На рубеже 2027 и 2028 годов в Омске пройдут мероприятия в рамках статуса «Новогодняя столица России».

Напомним, что в 2026 году Омск носил статус культурной столицы России: в июне здесь впервые прошла церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска», а программу ключевых событий года утвердили на заседании оргкомитета под руководством губернатора.