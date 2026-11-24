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В Омске скончалась сотрудница Омской драмы Светлана Киреева. Она ушла из жизни на 83-м году.

Свыше 40 лет Киреева прослужила в Омской драме. При ее участии выпущены постановки «Женщина в песках», «Живой труп», «Любовь и голуби», «Три сестры», «Лекарь поневоле». Всего она участвовала в создании около полусотни спектаклей, работала с режиссерами Хайкиным, Тростянецким, Кокориным, Стукаловым, Петровым.

По достижении пенсионного возраста Киреева трудилась мастером по пошиву одежды сцены. Ее руками сшиты костюмы для «Дяди Вани», «Маскарада», «О мышах и людях», «Голодранцев-аристократов», «Брата Чичикова», «Зимней сказки», «Зеленой зоны», «Ханумы», «Бега» и «Искупления».

Киреева награждена Почетными грамотами и Благодарственными письмами Министерства культуры и Правительства Омской области, ей присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Омской области».