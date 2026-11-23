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Министерство образования Омской области прокомментировало скандал вокруг народного артиста России Александра Гончарука. В ведомстве уточнили, что известный педагог Омского музыкально-педагогического колледжа уволился по собственному желанию.

– В настоящее время в отношении учреждения проводится проверка Следственного управления Следственного комитета России по Омской области, – цитирует представителей министерства «АиФ Омск».

Обвинения в адрес Гончарука появились в публичном пространстве в середине ноября. Бывшие студентки колледжа заявили о предполагаемых домогательствах со стороны преподавателя. По их словам, на момент описываемых событий им было по 15 лет. Девушки также сообщили, что обратились с заявлениями в Следственный комитет.

Директор учебного заведения Галия Клевакина резко отреагировала на эти заявления, назвав их бредом. Свою позицию высказал и омский актер Иван Притуляк. Он обратил внимание на неравенство отношений между педагогом и учеником: преподаватель обладает авторитетом и может оказывать на студента психологическое давление. По мнению артиста, давность предполагаемых событий не должна становиться поводом для того, чтобы игнорировать подобные обращения. Кроме того, известный московский юрист заявил о готовности взять на себя защиту тех, кто выступил с обвинениями.

На фоне скандала Гончарук решил покинуть колледж и подал заявление об увольнении. Кроме того, сегодня с официального сайта Омского академического театра драмы исчезла его страница.