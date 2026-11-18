Фото: www.artistactor.ru

С портала Омского академического театра драмы удалили всю информацию об одном из ведущих артистов учреждения Александре Гончаруке. После технического обновления разделов «Артисты», «Режиссеры» и «Спектакли» фамилия актера пропала из общего списка труппы, тогда как данные о его коллегах остались на месте.

Упоминания о нем также убрали из описаний постановок, в которых он задействован. Например, его имени больше нет на странице спектакля «Не боюсь Вирджинии Вульф», где он исполняет главную роль Джорджа. При попытке открыть старые ссылки, связанные с артистом, пользователи видят ошибку. При этом руководство театра не делало заявлений об увольнении сотрудника.

Исчезновение данных совпало с громким скандалом, который разгорелся на прошлой неделе. Бывшие воспитанницы музыкально-педагогического колледжа, где Александр Гончарук преподавал актерское мастерство, публично обвинили его в унижениях и домогательствах. На момент предполагаемых событий всем девушкам не исполнилось 18 лет.

Счет публичным жалобам пошел на десятки. По словам экс-студенток, администрация учебного заведения и педагоги могли знать о происходящем, однако никто не заступился за несовершеннолетних. После общественного резонанса артист уволился из колледжа, а региональный Следственный комитет инициировал проверку по факту этих заявлений.