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В Омском музыкально-педагогическом колледже организуют внутреннюю проверку после скандала с обвинениями в приставаниях в адрес преподавателя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования, отвечая на запрос «Города55». Помимо прочего, специалистам предстоит оценить, как в учебном заведении обеспечивается безопасность образовательного процесса.

Ранее сообщалось, что две выпускницы колледжа обратились в следственный комитет с заявлениями о домогательствах со стороны преподавателя Александра Гончарука – актера театра и народного артиста России. Директор музпеда Галия Клевакина заявила, что обвинения не соответствуют действительности, и назвала их «бредом». Спустя два дня выяснилось, что педагог подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Тем временем в соцсетях продолжают появляться все новые сообщения о том, как Гончарук общался со студентками, включая несовершеннолетних. Официальной реакции следственных органов на эти публикации пока не последовало.