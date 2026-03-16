«Рот закрыла!»: в омском колледже студентов выживали угрозами

Минобразования вынесло предостережение руководству учебного заведения за хамство и психологическое насилие.

Министерство образования Омской области завершило проверку в Омском технологическом колледже, поводом для которой стали заявления студентки о нарушениях педагогической этики. Расследование подтвердило, что в стенах учреждения на 21-й Амурской оказывали давление и унижали достоинство учащихся.

– Применяются педагогически необоснованные и не соответствующие интересам и потребностям обучающихся формы, методы обучения и воспитания, – сказано в описании проверки.

Одной из учащихся пришлось перевестись в другое заведение после того, как заместитель директора буквально принуждала ее забрать документы, используя угрозы немедленного отчисления.

Согласно материалам проверки, администрация колледжа позволяла себе грубые высказывания в адрес совершеннолетних студентов и практиковала вмешательство в их частную жизнь. Так, одна из девушек пожаловалась на то, что руководство требовало телефон матери и угрожало подготовить документы на отчисление прямо сейчас. Кульминацией конфликта стала фраза «ты бы свой рот закрыла», произнесенная замдиректора в адрес обучающейся.

– В мой адрес была произнесена фраза: «Ты бы свой рот закрыла». Считаю данное высказывание грубым и унижающим достоинство обучающейся. В кабинете заместитель директора вновь потребовала написать заявление на отчисление, заявив, что документы «уже готовятся» и что меня могут отчислить «прямо сейчас», – цитирует студентку министерство.

Проверяющие сочли такой подход не просто антипедагогическим, но и прямо нарушающим локальные акты самого колледжа о профессиональной этике.

В итоге министерство образования официально признало применение в колледже необоснованных форм воспитания и несоблюдение норм вежливости и тактичности. Несмотря на то что устав учреждения гарантирует защиту студентов от психического насилия, на деле администрация сама инициировала конфликтные ситуации. По результатам проверки учебному заведению было объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий в будущем.