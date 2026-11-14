Омские шестиклассники третий месяц «отдыхают» от математики – школа экстренно ищет учителя

Фото: пресс-служба мэрии

В школе № 100, расположенной на улице 4–й Марьяновской в омском микрорайоне Порт-Артур, выявилась нехватка преподавателя математики. О проблеме рассказали родители учеников в комментариях под публикацией городской администрации во «ВКонтакте».

Как утверждают омичи, у шестиклассников не было уроков по этому предмету на протяжении всей первой четверти, из-за чего дети теперь отстают от программы. Одна из матерей поинтересовалась у представителей мэрии, когда же у ребят появится педагог. В администрации города подтвердили, что руководство учебного заведения занято поиском специалиста.

– Администрация школы № 100 использует все доступные возможности для закрытия вакансии. Информация о вакансиях размещена на сайтах службы занятости, департамента образования, написаны письма в университеты города для привлечения студентов, – сообщили в мэрии.

С 12 ноября уроки математики у шестых классов ведет учитель-совместитель. Когда появится постоянный преподаватель, неизвестно.