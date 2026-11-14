В омские школы привезут новые учебники по русскому языку и литературе

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о создании новых учебников по русскому языку и литературе для учеников старших классов, заниматься по которым школьники начнут с 2027 года. Об этом глава Минпросвещения рассказал на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности «Русский язык – язык дружбы и братства», проходящем в МГУ.

Пособия подготовлены в сотрудничестве с Советом при президенте РФ, отвечающим за государственную политику в области поддержки русского языка и языков народов страны. Проверка учебников, по словам министра, уже проведена.

– Апробация учебников уже завершилась, – сказал Сергей Кравцов.

Включить издания в федеральный перечень планируется до конца текущего года. Таким образом, к моменту старта занятий по новым книгам вся необходимая документация будет оформлена.

Для российских школьников также готовят курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности.