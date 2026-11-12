Омские школы прокачают детей нейросетями: ИИ станет обязательным предметом

Изображение создано при помощи ИИ

В Омской области одиннадцать образовательных учреждений приступили к пилотной реализации внеурочной программы «Искусственный интеллект и информационная безопасность», о чем сообщила пресс-служба регионального министерства образования. Курс разработан по заданию Министерства просвещения России и с 1 января 2027 года будет преподаваться во всех школах страны для учащихся 5–11 классов.

Занятия в рамках апробации запланированы на среду, один раз в неделю. Каждый урок объединит тематический видеоролик, практические упражнения и вопросы на закрепление пройденного. Для учителей уже подготовлены методические пособия и технические инструкции. Пилот продлится до конца 2026 года, а окончательный вариант программы обещают сформировать к 1 сентября 2027-го.

— В апробации участвуют более тысячи школ, и с 1 сентября следующего учебного года этот курс вводится во все школы нашей страны с 5-го по 11-й класс. Для его преподавания с участием наших ведущих ИТ-компаний разрабатывается учебник, также создается специальная платформа для безопасного использования искусственного интеллекта в ходе практических занятий, – отметил Сергей Кравцов.

В число площадок апробации вошли Конезаводская школа Марьяновского района, Петропавловская школа Муромцевского района, Тарская школа № 3, Сибирская школа № 1 Омского района, Тюкалинская гимназия, а также омские Инженерный лицей «Омавиат», Технологический лицей «Авангард», инженерно-технологический лицей № 25, лицей № 64, гимназия № 123 и школа № 155. Пяти- и семиклассники познакомятся с базовыми понятиями ИИ и основными правилами безопасного поведения в сети. Старшеклассники займутся более глубоким разбором: изучат устройство больших языковых моделей, пределы их применения, технические способы защиты данных, а также правовые и этические нормы использования нейросетей.