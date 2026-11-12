Омичи пожаловались на пешеходный переход «вникуда»

Владимир Казионов

В омских соцсетях обсуждают новую дорожную развязку в Ленинском округе. Больше всего вопросов у горожан вызвал регулируемый пешеходный переход на пересечении улиц Демьяна Бедного и 2-й Чередовой. Пост об этом появился в паблике «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

– Перекресток улиц Демьяна Бедного и 2-й Чередовой. Вот этот пешеходный переход вникуда для чего? Вам много лет говорили поставить светофор на пересечении Демьяна Бедного и 1-й Чередовой – там, где действительно происходят ДТП, – написал автор публикации.

В мэрии на критику отреагировали. Там пояснили, что решение о запуске светофора принималось для удобства местных жителей. По словам чиновников, переход через Демьяна Бедного у 2-й Чередовой организован, чтобы связать пешеходным сообщением жителей улиц Демьяна Бедного, 3-й Чередовой и железнодорожного переезда.

При этом в городской администрации признают: на пересечении Демьяна Бедного и 1-й Чередовой находится многолетний очаг аварийности. Правда, в этом году со стороны управления дорожного хозяйства и благоустройства заявок на монтаж новых светофорных объектов не поступало – речь шла о модернизации 17 действующих.

Отметим, в 2025 году новые светофоры появились на пяти участках. Среди них пересечения Краснознаменной и Донецкой, Мельничной и 1-й, 2-й Казахстанской, Кемеровской и Вавилова, Русско-Полянского тракта с дорогой в поселок Мелиораторов, а также улица Новокирпичная у остановки «Мини-рынок».