·Общество

Омские подземные переходы оказались небезопасными

Три из них исправят в следующем году, когда остальные – неизвестно.

Межведомственная комиссия оценила защищенность общественных мест Омска от террористов. Проблемы выявили в 8 подземных переходах на остановках:

  1. «Дом туриста»;
  2. «Площадь Ленина»;
  3. «Голубой огонек»;
  4. «Ж/д вокзал»;
  5. «Главпочтамт»;
  6. «КДЦ «Маяковский»;
  7. на Любинском проспекте;
  8. у «G-Drive Арены».

Как сообщает «Ом1», кое-где записи с камер видеонаблюдения не хранят 30 дней, как должны. Не работают системы оповещения или управления эвакуацией.

Омская мэрия уже разработала проекты обновления этих систем для переходов на площади Ленина, у «Маяковского» и на Любинском. Однако средства поступят только в следующем году.

