Владелица гаража в Омске прокатила чиновников: суд запретил брать с нее плату по завышенному тарифу

Фото создано при помощи ИИ

Омский областной суд встал на сторону владелицы гаражного бокса из ГСК «Полет-102», оспорившей порядок начисления арендной платы за землю, сообщается в материалах судебного разбирательства. Поводом для разбирательства стала норма, обязывавшая при расчете платежей за наделы с несколькими видами разрешенного использования брать наибольший экономически обоснованный коэффициент.

Истица арендует участок под зданием, где помимо ее бокса размещены магазины и автомобильные мойки, а договор оформлен с множественностью лиц на стороне арендатора. Женщина хранит в помещении личный автомобиль, однако плату с нее взимали по ставке 5,9 %, тогда как для гаражей и стоянок личного транспорта действует коэффициент 2,5 %. Заявительница посчитала пункт 3 Порядка определения размера арендной платы противоречащим закону и обратилась с административным иском к Правительству Омской области.

В суде отметили, что применение максимального значения коэффициента без учета фактического использования помещения каждым арендатором противоречит принципу экономической обоснованности.

Судьи пришли к выводу, что при совместной аренде плата должна исчисляться отдельно для каждого пользователя с учетом целей эксплуатации надела, как того требует постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 582. Спорную норму признали недействующей с момента вступления решения в силу – в той части, в какой она касается договоров с множественностью лиц на стороне арендатора. Документ предстоит опубликовать в газете «Омский вестник», а Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил вердикт первой инстанции без изменений.