Омич устроил тройное ДТП на Космическом и покалечил другого водителя

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Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Омска уголовное дело против 64-летнего жителя Омского района, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, которое привело к тяжкому вреду здоровью человека. Об этом сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что обвинительное заключение утвердила прокуратура города Омска.

Мужчине вменяют первую часть статьи 264 Уголовного кодекса РФ. По данным следствия, вечером 13 января 2026 года он ехал на легковом автомобиле «solaris krs» по проезжей части проспекта Космический. Возле дома № 4 произошло столкновение с попутной машиной «honda freed», которая после удара врезалась в стоявший впереди автомобиль. Травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, получил 33-летний водитель «honda freed».

Теперь материалы дела рассмотрит суд Октябрьского округа, которому предстоит установить все обстоятельства произошедшего и вынести решение по существу.