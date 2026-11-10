Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Опасных водителей на омских дорогах меньше не станет

Депутаты Госдумы сочли юридически нечеткими критерии нового наказания.
Знак аварийной остановки

Государственная дума отклонила законопроект об административной ответственности за опасное вождение, внесенный группой парламентариев. Документ предполагал введение штрафов от 3 до 5 тыс. рублей, а за повторное нарушение – лишение прав на срок до трех месяцев.

По словам зампреда комитета по уголовному и административному законодательству Дмитрия Погорелого, за восемь лет после закрепления понятия в ПДД так и не появились четкие критерии, что создает риски для добросовестных водителей в плотном потоке.

– Главная причина – правовая неопределенность самого термина «опасное вождение». Понятие закреплено в ПДД еще в 2016 году, но за восемь лет так и не появились четкие, формализованные критерии. Формулировка остается слишком широкой, а в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно. Когда критерии размыты, бремя доказывания фактически перекладывается на водителя, – пояснил Погорелый в беседе с РИА Новости.

Депутат добавил, что за отдельные нарушения ПДД уже предусмотрены действенные санкции, а для борьбы с дорожным хулиганством успешно применяется уголовная статья, предусматривающая крупные штрафы и реальные сроки лишения свободы.

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·Общество·Олег Кипорук

Опасных водителей на омских дорогах меньше не станет

Депутаты Госдумы сочли юридически нечеткими критерии нового наказания.
Знак аварийной остановки

Государственная дума отклонила законопроект об административной ответственности за опасное вождение, внесенный группой парламентариев. Документ предполагал введение штрафов от 3 до 5 тыс. рублей, а за повторное нарушение – лишение прав на срок до трех месяцев.

По словам зампреда комитета по уголовному и административному законодательству Дмитрия Погорелого, за восемь лет после закрепления понятия в ПДД так и не появились четкие критерии, что создает риски для добросовестных водителей в плотном потоке.

– Главная причина – правовая неопределенность самого термина «опасное вождение». Понятие закреплено в ПДД еще в 2016 году, но за восемь лет так и не появились четкие, формализованные критерии. Формулировка остается слишком широкой, а в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно. Когда критерии размыты, бремя доказывания фактически перекладывается на водителя, – пояснил Погорелый в беседе с РИА Новости.

Депутат добавил, что за отдельные нарушения ПДД уже предусмотрены действенные санкции, а для борьбы с дорожным хулиганством успешно применяется уголовная статья, предусматривающая крупные штрафы и реальные сроки лишения свободы.

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Рубрика - Общество