Опасных водителей на омских дорогах меньше не станет

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Государственная дума отклонила законопроект об административной ответственности за опасное вождение, внесенный группой парламентариев. Документ предполагал введение штрафов от 3 до 5 тыс. рублей, а за повторное нарушение – лишение прав на срок до трех месяцев.

По словам зампреда комитета по уголовному и административному законодательству Дмитрия Погорелого, за восемь лет после закрепления понятия в ПДД так и не появились четкие критерии, что создает риски для добросовестных водителей в плотном потоке.

– Главная причина – правовая неопределенность самого термина «опасное вождение». Понятие закреплено в ПДД еще в 2016 году, но за восемь лет так и не появились четкие, формализованные критерии. Формулировка остается слишком широкой, а в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно. Когда критерии размыты, бремя доказывания фактически перекладывается на водителя, – пояснил Погорелый в беседе с РИА Новости.

Депутат добавил, что за отдельные нарушения ПДД уже предусмотрены действенные санкции, а для борьбы с дорожным хулиганством успешно применяется уголовная статья, предусматривающая крупные штрафы и реальные сроки лишения свободы.