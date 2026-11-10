В Омске «сливают» две детские больницы

Детская городская больница № 1, располагающаяся на улице Степанца, будет присоединена к Детской городской больнице № 4 на улице 21-й Амурской. Соответствующие изменения базируются на ноябрьском распоряжении правительства региона, касающемся реорганизации профильных бюджетных учреждений.
– Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Детская городская больница № 4», уведомляет: в соответствии с распоряжением Правительства Омской области от 5 ноября 2026 года № 404 рп «О реорганизации бюджетных учреждений здравоохранения Омской области» принято решение реорганизовать бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Детская городская больница № 1», – сказано в сообщении.
Ожидается, что процесс носит преимущественно юридический характер и в первую очередь приведет к сокращению управленческого и административного персонала. При этом руководить объединенной структурой продолжит действующий главный врач Лариса Гордий.
Отметим, что за первые восемь месяцев текущего года в городе прекратили деятельность 13 юридических лиц, зарегистрированных в сфере врачебной и больничной практики. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года рынок покинули 15 организаций при 20 вновь созданных.