В районах Омской области начали ликвидировать местные водоканалы

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В Тарском районе стартовала масштабная ликвидация местных муниципальных предприятий водоснабжения. Процесс реорганизации уже затронул три организации: «Волна» в Сосуканове, «Рубин» в Усть-Таре и «Кедр» в Самсоново. Каждое из этих предприятий обеспечивало питьевой водой не только свои села, но и прилегающие территории. К примеру, МП «Кедр» обслуживало также жителей Ишеева, Сеитова и Сибилякова.

Преобразования стали следствием муниципальной реформы, в рамках которой коммунальные активы перешли в подчинение районной администрации. Под контролем местных властей остаются еще шесть сельских водоканалов: «Орбита», «Хуторок», «Луч», «Восход», «Черняевское» и «Респект».

При этом экономические показатели ликвидируемых структур заметно различались: по итогам прошлого года четыре организации отчитались об убытках, а пять сработали с прибылью. Теперь финансовые результаты и текущие проблемы объединенной системы водоснабжения, вероятно, станут общими для всего муниципального образования.