·Происшествия

Гнилая башня оставила без воды деревню под Омском

Населенный пункт будут переподключать к водопроводным сетям.

Прокуратура Любинского района Омской области инициировала проверку сообщений из соцсетей о плохом состоянии водонапорной башни в деревне Мокшино.

Проверка показала, что из-за сильного износа муниципальной водонапорной башни возникают перебои в подаче воды. В связи с этим прокуратура внесла представление главе администрации Любинского района.

По результатам технической проверки было решено переподключить водопроводные сети, чтобы гарантировать бесперебойное водоснабжение жителей деревни Мокшино. Сейчас местные власти обеспечивают подвоз воды жителям, а прокуратура продолжает контролировать устранение выявленных нарушений.

Ранее аналогичное ЧП произошло в райцентре Русская Поляна: на центральной водонапорной башне вышла из строя труба водоснабжения в распределительном колодце на улице Рассохина.

