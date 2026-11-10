Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

Омскому губернатору могут вернуть право законно финансировать силовиков

Матвиенко предложила узаконить финансирование силовиков из региональных бюджетов.
полицейские

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой вернуть руководителям субъектов Федерации законное право оказывать финансовую и материальную поддержку территориальным подразделениям органов внутренних дел.

По словам политика, действующие нормы бюджетного законодательства квалифицируют такую помощь как нецелевые расходы, что грозит руководителям регионов преследованием. Из-за этого местные власти вынуждены искать обходные пути через бизнес-структуры и специальные фонды.

– Я неоднократно уже высказывала (мнение – Прим. Ред.) и предлагала вернуть право губернаторам, которое было, оказывать содействие и поддержку органам внутренних дел. И как губернатор в прошлом очень эффективно это делали в Петербурге, – цитируют Матвиенко РИА Новости.

Она добавила, что опасения насчет возможной зависимости полиции от местных бюджетов несостоятельны, а сенаторы намерены последовательно продвигать законодательную инициативу.

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·Общество·Олег Кипорук

Омскому губернатору могут вернуть право законно финансировать силовиков

Матвиенко предложила узаконить финансирование силовиков из региональных бюджетов.
полицейские

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой вернуть руководителям субъектов Федерации законное право оказывать финансовую и материальную поддержку территориальным подразделениям органов внутренних дел.

По словам политика, действующие нормы бюджетного законодательства квалифицируют такую помощь как нецелевые расходы, что грозит руководителям регионов преследованием. Из-за этого местные власти вынуждены искать обходные пути через бизнес-структуры и специальные фонды.

– Я неоднократно уже высказывала (мнение – Прим. Ред.) и предлагала вернуть право губернаторам, которое было, оказывать содействие и поддержку органам внутренних дел. И как губернатор в прошлом очень эффективно это делали в Петербурге, – цитируют Матвиенко РИА Новости.

Она добавила, что опасения насчет возможной зависимости полиции от местных бюджетов несостоятельны, а сенаторы намерены последовательно продвигать законодательную инициативу.

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Рубрика - Общество