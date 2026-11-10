Омские троллейбусы приведут в порядок после жалоб омичей

Жители областного центра обратили внимание на проблему общественного транспорта в социальных сетях, поинтересовавшись у муниципальных служб качеством обслуживания.
– Администрация города, почему у вас троллейбусы на маршрут выходят грязные? – написал возмущенный омич, сделавший фото из собственной машины.
Однако другие омичи не согласились с претензией: на улице осенняя грязь, а после каждого рейса машину не помоешь. Некоторые предложили автору поста приехать на конечную и помочь персоналу с наведением чистоты. Представители городской администрации отреагировали на обращение и пообещали принять меры.
– Предприятию в рабочем порядке рекомендовано привести подвижной состав в надлежащее санитарное состояние, – ответили в мэрии.
Напомним, ранее сообщалось о кадровом дефиците в транспортных организациях города, где не хватает 226 водителей. В частности, штат сотрудников компании «Электрический транспорт», обслуживающей троллейбусные и трамвайные линии, нуждается в 120 специалистах.