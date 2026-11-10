С Wi-Fi и зарядками: омские остановки будут строить по новым стандартам

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Сегодня, 10 ноября, в России начал действовать обновленный стандарт для остановок общественного транспорта. Документ вводит требования к безопасности, удобству пассажиров и доступности инфраструктуры для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно новому ГОСТу, все остановочные пункты разделят на три категории в зависимости от ежедневного пассажиропотока: базовые рассчитаны менее чем на 100 человек в сутки, улучшенные принимают от 100 до 500 пассажиров, а расширенные – свыше 500. Для каждого класса прописаны собственные нормативы обустройства, регламентирующие предельное расстояние между объектами, параметры посадочных площадок, освещение и системы информирования. Так, объекты должны размещаться не дальше чем в 250 метрах от точек притяжения пассажиров, а интервал при пересадках ограничен 120 метрами.

В павильонах теперь в обязательном порядке потребуется выделять площадку размером минимум 0,9 на 1,2 метра для размещения детских или инвалидных колясок. Для слабовидящих людей предусмотрена установка тактильных указателей и звуковых ориентиров.

Павильоны улучшенной и расширенной категорий разработчики стандарта рекомендуют дополнительно комплектовать точками доступа Wi-Fi, зарядными устройствами для гаджетов, средствами экстренной связи и камерами видеонаблюдения. Установленные правила станут обязательными при возведении новых объектов и плановой реконструкции уже существующих остановок, что позволит привести дорожную инфраструктуру к единому стандарту по всей стране.