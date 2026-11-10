Династия омских нефтяников отмечена премией «Человек труда»

Фото: пресс-служба Газпромнефть - Битумные материалы

Сотрудница омского специализированного предприятия «Газпром нефти» Татьяна Бывальцева получила награду регионального этапа Национальной премии «Человек труда» в номинации «Семейные трудовые династии». Общий стаж ее семьи в компании превышает 80 лет.

Основателем династии стал дед Татьяны Василий Тарасов, проработавший 40 лет на Омском НПЗ. Его дело продолжили сын, посвятивший заводу почти 20 лет, и внук, который трудится на предприятии до сих пор. Сама Татьяна Бывальцева занимает должность руководителя направления по документационному обеспечению на специализированном предприятии компании в Омске.

По словам лауреата, она с детства наблюдала, с какой отдачей каждый представитель их трудовой династии относится к своему делу. Несмотря на разную специализацию, подход к работе в семье всегда оставался общим. Документационное обеспечение она считает порядком, на котором держатся все процессы предприятия, и отмечает, что ей интересно выстраивать его так, чтобы коллеги могли быстрее и точнее решать свои задачи. Награду Татьяна Бывальцева воспринимает как признание вклада всей семьи в развитие отрасли на протяжении нескольких десятилетий и рада, что заложенные традиции продолжаются в каждом поколении.

Национальная премия «Человек труда» направлена на повышение престижа рабочих и инженерных профессий и признание заслуг специалистов различных отраслей. Номинация «Семейные трудовые династии» отмечает семьи, представители которых на протяжении нескольких поколений сохраняют верность профессии и передают накопленный опыт молодым специалистам. Торжественная церемония награждения прошла в Законодательном собрании Омской области.