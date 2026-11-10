Омичам раньше выдадут зарплату: кому повезет

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Предстоящие новогодние выходные в стране продлятся с 31 декабря по 10 января. В связи с этим сотрудники могут получить положенные выплаты раньше установленного графика, если день выдачи приходится на праздничный период, рассказала председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

– До 31 декабря работники могут получить не только декабрьскую зарплату, но и сразу несколько выплат. В первую очередь речь идет о тех, кто получает часть заработной платы в первых числах месяца. В этом случае работодатель может перенести срок выплаты и произвести ее досрочно, – пояснила депутат в беседе с РИА Новости.

Парламентарий уточнила, что расчет необходимо произвести не позднее 30 декабря, так как последний день года является нерабочим. Кроме того, в декабре сотрудникам могут досрочно перечислить так называемую 13-ю зарплату или оплату за более поздний период работы.

– Таким образом, кто-то может получить в декабре и часть январской зарплаты, – добавила Кавшар.

По закону компании самостоятельно определяют даты расчетов внутренними документами, однако перечислять средства необходимо не позже 15 дней с момента окончания периода, за который они начисляются.