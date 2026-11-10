В Омске сделали сенсационное заявление о новом коронавирусе-мутанте

omskinform.ru

Новый вариант коронавируса PJ.2.1, о котором в последнее время сообщают ведущие федеральные СМИ, пока не зарегистрирован в России. Тем более его нет в Омске. Об этом «Омск-информу» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– Он не зарегистрирован на территории Российской Федерации, – заявили в ведомстве.

Как пояснили в управлении, впервые новый вариант коронавируса PJ.2.1, относящийся к линии «Омикрон», обнаружили в Канаде в начале мая. Позднее его выявили еще в нескольких странах, в том числе в США, Испании, Австралии и Сингапуре.

По имеющимся данным, новый вариант вируса не вызывает более тяжелого течения заболевания. Специалисты не отмечают увеличения числа осложнений, включая пневмонию и дыхательную недостаточность. Также не выявлено повышения риска госпитализации, попадания пациентов в реанимацию или летального исхода.

В Роспотребнадзоре напомнили о мерах профилактики респираторных инфекций. Омичам рекомендуют чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими и использовать средства индивидуальной защиты. При появлении недомогания следует остаться дома и обратиться к врачу. Особое внимание этим рекомендациям стоит уделить пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Ситуация остается на контроле ведомства.

Напомним, что ранее клинические исследователи обращали внимание на возможные особенности нового варианта COVID-19. В частности, среди его симптомов называли более выраженную боль в горле, а также продолжительный упадок сил после выздоровления.

При этом эксперты подчеркивали, что в России есть современные тест-системы, способные выявлять все разновидности коронавируса. Это позволяет специалистам своевременно обнаруживать возбудителей даже при появлении новых мутаций.