Коронавирус подмял под себя омскую статистику ОРВИ

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За неделю с 26 октября по 1 ноября доля коронавируса среди положительных результатов лабораторного мониторинга респираторных вирусов в Омской области достигла 68,4 %. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Оставшиеся 31,6 % вирусов пришлись на возбудителей иных респираторных инфекций. Риновирусы заняли 15,8 % проб, энтеровирусы – 10,5 %, вирусы парагриппа – 5,3 %. Возбудители гриппа за отчетный период в структуре выявленных вирусов не фигурируют.

Тем временем в регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа. К 2 ноября прививку сделали свыше 531 тысячи жителей, включая более 200 тысяч детей, что соответствует 49 % от плана. Для иммунизации применяются отечественные препараты «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М»; в Роспотребнадзоре напоминают, что ноябрь – еще подходящее время для прививки, так как организму требуется срок для выработки защиты.

Отдельное внимание уделяется профилактике в образовательных организациях: в школах и детских садах проводят утренние осмотры с измерением температуры. Если доля заболевших ОРВИ и гриппом превышает 20 % в классе, группе или учреждении, занятия могут приостановить. Родителям советуют оставлять детей с признаками простуды дома, взрослым – не выходить на работу при симптомах, а при ухудшении самочувствия обращаться к врачам. В ведомстве заверили, что эпидемиологическая ситуация в Омской области остается под контролем.