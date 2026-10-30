От пневмонии не спасут: омичи расхватали тесты на COVID-19 и грипп

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В Омской области специалисты регионального Роспотребнадзора зафиксировали первые случаи гриппа, хотя эпидемический порог пока не превышен, а в минздраве тем временем отмечают увеличение числа пациентов с ОРВИ. Оба ведомства связывают ситуацию с сезонными факторами и рядом других причин, влияющих на распространение вирусных инфекций.

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Отопительный сезон

Осень традиционно считается временем, когда респираторные заболевания идут вверх. После отпусков омичи возвращаются в коллективы, стартует учебный год. И подобная скученность ускоряет передачу вирусов. Свой вклад вносит и старт отопительного сезона: батареи и обогреватели пересушивают воздух в помещениях.

– Слизистая оболочка дыхательных путей становится более чувствительной к внешним воздействиям, в том числе и к бактериальным, и к вирусным. Поэтому такие скученные коллективы плюс изменение воздуха, влажности воздуха приводит к тому, что вирусы начинают более активно распространяться, – рассказал врач-пульмонолог Вадим Гершевич.

Три вируса

По оценке регионального управления Роспотребнадзора, в 2026–2027 годах в Омской области возможна одновременная циркуляция трех разновидностей гриппа. Специалисты ждут два подтипа гриппа А – H1N1 и H3N2, а также вирус гриппа В линии Victoria.

Компоненты против прогнозируемых штаммов содержатся в препаратах, которыми сейчас вакцинируют жителей региона: «Совигрипп», «ФЛЮ-М» и «Ультрикс-Квадри». Заметного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ специалисты ожидают ближе к зиме – ориентировочно в декабре, такой вывод сделан на основе данных прошлых лет.

Всех опаснее – грипп

Медики напоминают: самостоятельно ставить себе диагноз и назначать лекарства недопустимо. Особую осторожность стоит проявлять людям пожилого и старческого возраста, пациентам с тяжелыми хроническими болезнями – сахарным диабетом, патологиями крови и иммунной системы, а также беременным женщинам и детям.

– Самые распространенные симптомы гриппа такие: во-первых, это сразу же высокая температура. То есть 38, 38,5 и выше. Во-вторых, это ломота, боль в мышцах и в суставах и слабость, – отметил Гершевич.

Грипп нередко начинается без насморка и боли в горле, а температура подскакивает резко, без постепенного «разгона». Самым частым осложнением респираторных инфекций остается пневмония, причем вирусные ее формы протекают порой тяжелее бактериальных. Примерно в 30–40 % случаев причиной становится запущенное заболевание или самолечение.

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– Вызывать скорую помощь нужно при нарушении сознания или дыхания, одышке при небольшой нагрузке, кашле с кровью, а также при лихорадке, которую не сбивают жаропонижающие, – сказала врач отделения пульмонологии БСМП № 2 Анна Друзенко.

Она предупреждает – заподозрить пневмонию по одному симптому нельзя, при необходимости врач назначает дополнительные обследования.

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Тесты на грипп и коронавирус

В аптеках стали популярными покупки экспресс-тестов на коронавирус и грипп – удобный инструмент для быстрой диагностики. Однако у них есть важные особенности, и врачи подходят к тестированию взвешенно, учитывая как возможности, так и ограничения этих методов.

– Они хорошо работают, когда вирусная нагрузка достаточно высока (обычно в разгар болезни). На ранней стадии, при низкой концентрации вируса или если биоматериал взят неправильно, тест может дать ложноотрицательный результат, – говорит инфекционист Ирина Хорькова.

Делать тесты на грипп и COVID-19 всем подряд при любом недомогании не стоит. Решение принимается индивидуально, с учетом симптомов и обстоятельств. Оценивается состояние слизистых, слушают легкие, измеряют сатурацию, проводят анализы. Врачи точно не ставят диагноз только по результату экспресс-теста.