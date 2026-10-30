«Риск возрастает на 50 %»: омичам раскрыли страшные последствия недосыпа

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Хронический недосып запускает цепную реакцию тяжелых патологий и разрушает ключевые системы организма, рассказала врач-невролог и сомнолог Анна Суша. Для взрослого человека норма составляет от 7 до 9 часов сна, тогда как регулярный отдых менее шести часов в сутки смертельно опасен для здоровья.

По словам специалиста, дефицит сна в первую очередь бьет по сердечно-сосудистой системе.

– В норме во время ночного отдыха артериальное давление естественным образом снижается. При дефиците сна возникают нарушения механизма снижения артериального давления, а риск гипертонии, инфарктов и инсультов у «малоспящих» возрастает почти на 50 процентов, – приводит слова специалиста «Лента.ру».

Кроме того, недостаток отдыха сбивает метаболический и гормональный баланс. Уровень гормона голода (грелина) растет, а гормона сытости (лептина) – падает, что приводит к тяге к быстрым углеводам, набору веса и повышению риска развития диабета второго типа.

Не менее опасны последствия и для головного мозга: во время глубокого сна работает глимфатическая система, вымывающая нейротоксины, включая бета-амилоиды.

– Если эти белки накапливаются в тканях, то это многократно повышает риск развития болезни Альцгеймера. Кроме того, истощение нервной системы ведет к клинической депрессии и тревожным расстройствам, – добавила врач.

Страдает и иммунитет – у спящих по пять часов людей вырабатывается меньше цитокинов, из-за чего они болеют вирусными инфекциями в несколько раз чаще. Врач призвала не глушить усталость кофеином, а соблюдать гигиену сна.