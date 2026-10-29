Омичам раскрыли, какой напиток поможет «спастись» от старения

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Россиянам раскрыли, какой напиток может замедлять старение. По словам доцента кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасии Лебедевой, такими свойствами обладает чайный гриб, или комбуча.

При этом утверждения о том, что чайный гриб способен продлевать жизнь, эксперт назвала преувеличенными. По словам Лебедевой, научных оснований для подобных громких заявлений нет.

Однако сама комбуча действительно может быть полезна для здоровья. В ее составе есть живые бактерии и дрожжи, которые помогают поддерживать микробиом кишечника и работу иммунной системы. Кроме того, напиток содержит полифенолы и органические кислоты. Полифенолы, в свою очередь, защищают клетки от негативного воздействия свободных радикалов.

При этом считать чайный гриб значимым источником витаминов не стоит. Как пояснила специалист, комбуча может лишь дополнять рацион, но не заменяет полноценное питание.

– Употреблять напиток следует умеренно, чтобы избежать проблем с пищеварением, – подытожила врач.