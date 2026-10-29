Медведи не спешат засыпать из-за теплой осени в Приамурье

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Из-за аномально теплой осени медведи на севере Амурской области не спешат уходить в зимнюю спячку. Последние следы косолапых сотрудники Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий заметили в Тындинском округе, сообщили в учреждении.

– На севере области медведи уходят в спячку. В этом году из-за теплой погоды косолапые немного задержались с отходом в берлоги. В Тындинском округе удалось снять последние в этом сезоне следы медведя. Перед зимней спячкой он совершал обход своей территории. Спустя несколько дней проверка показала, что свежих отметин на снегу нет – этот мишка ушел смотреть сны до весны, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что в Тындинском округе пока не было морозов ниже 18 градусов, однако к концу недели ожидается существенное похолодание. Оно должно заставить оставшихся медведей уйти в берлоги. Пока же животные продолжают сохранять активность в относительно теплую погоду.

Напомним, ранее медведь вышел на смотровую площадку в центре города на Сахалине.