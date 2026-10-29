Осторожно, газ: в Омске жестко решили проблему пустых газгольдеров

фото: Минэнерго Омской области

В Омской области сразу два частных поставщика газа проходят процедуру банкротства, обслуживание абонентов этих компаний берет на себя государственное предприятие «Омскгоргаз».

Так, ООО «Омская областная газовая компания» оказалась недобросовестным поставщиком, из-за чего жители неделями оставались без газа – эти нарушения фиксировали минэнерго, прокуратура и другие надзорные органы. В отношении предприятия введено банкротство и назначен конкурсный управляющий, фактически оно уже не работает.

При этом резервуарные установки, снабжающие газом жилые дома, остаются в собственности компании. Власти региона нашли выход и передают имущественный комплекс банкрота государственному предприятию.

– Процедура передачи в ГП «Омскгоргаз» стартовала в понедельник. До конца текущей недели к госпредприятию перейдут около 100 домов, а всего их будет порядка 200. Полностью завершить процесс планируют до Нового года, – сообщил первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Максим Земсков.

Еще один частный поставщик – АО «Омскгоргаз» – также покинул рынок, его абоненты уже перешли в государственное предприятие. Первые квитанции от нового поставщика начали поступать потребителям.

– По нашим планам, добавится еще более 25 000 абонентов. Из них 23 000 – это город Омск и более 2 500 – это районы Омской области, – рассказал руководитель ГП «Омскгоргаз» Дмитрий Мишуров.

Он попросил жителей внимательно проверять платежные реквизиты и не переводить деньги на счета обанкротившегося акционерного общества, поскольку вернуть средства будет практически невозможно.

– Форма квитанции изменилась: информацию о смене реквизитов на ней постарались выделить максимально заметно, а владельцам автоплатежей следует обновить данные, – предупредил Мишуров.

Договоры на поставку газа по закону считаются заключенными с момента подачи топлива, поэтому перезаключать их не нужно. Тем, кому важен письменный документ от госпредприятия, готовы пойти навстречу и выдать договор на бумаге.

В районах области смена поставщика пройдет так же, как и в городе: потребители, кроме платежных документов, ничего не заметят.

Омичам напомнили о действующем договоре на обслуживание внутридомового газового оборудования. Бывшим абонентам Омской областной газовой компании такого договора не хватает, его предстоит заключить, а диагностику плит и фасадных газопроводов нужно организовать вместе с управляющими компаниями.