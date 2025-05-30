Предприниматель из Подмосковья приобрел крупный пакет бумаг газовой компании по цене в пять раз ниже стартовой.

В пятницу, 30 мая 2025 года, завершились торги по продаже крупного пакета акций АО «Омскгоргаз». Более 320 тысяч ценных бумаг предприятия были выставлены на аукцион в рамках процедуры банкротства АО «Офис-Центр».

Изначально стартовая цена пакета акций составляла 2,88 миллиона рублей, однако в ходе торгов она значительно снизилась – лот ушел за сумму чуть более 585 тысяч рублей. Новым владельцем бумаг стал предприниматель Сергей Александров из Сергиева Посада (Московская область). Согласно данным ЕГРЮЛ, его основной род деятельности – «деятельность по расследованию», что официально позволяет ему работать частным детективом. Помимо этого, Александров связан с разнопрофильным бизнесом: он числится среди совладельцев ООО «СТМ», занимающегося монтажом промышленного оборудования, и ООО «Полевая кухня», работающего в сфере общественного питания.

Напомним, что в октябре прошлого года акции купил предприниматель Вадим Поживилко из Санкт-Петербурга за 213 тыс. рублей.