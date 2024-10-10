Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Бизнесмен приобрел пакет акций за 213 тысяч рублей.

Сегодня, 10 октября, стали известны результаты торгов, на которые выставляли пакет акций АО «Омскгоргаз» в количестве 320 007 штук. Это составляет 49,3 % уставного капитала компании. Акции купил предприниматель Вадим Поживилко из Санкт-Петербурга за 213 тыс. рублей, сообщает «СуперОмск». Бизнесмен занимается деятельностью в области права последние 13 лет.

Напомним, что «Омскгоргаз» признали банкротом в ноябре 2023 года, у компании образовалась задолженность в размере более 2 млрд рублей. В сентябре 2024 года глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче активов предприятия и родственного ему АО «Омскгазсеть» в собственность Омской области.

·Экономика/Бизнес

Бизнесмен приобрел пакет акций за 213 тысяч рублей.

Сегодня, 10 октября, стали известны результаты торгов, на которые выставляли пакет акций АО «Омскгоргаз» в количестве 320 007 штук. Это составляет 49,3 % уставного капитала компании. Акции купил предприниматель Вадим Поживилко из Санкт-Петербурга за 213 тыс. рублей, сообщает «СуперОмск». Бизнесмен занимается деятельностью в области права последние 13 лет.

Напомним, что «Омскгоргаз» признали банкротом в ноябре 2023 года, у компании образовалась задолженность в размере более 2 млрд рублей. В сентябре 2024 года глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче активов предприятия и родственного ему АО «Омскгазсеть» в собственность Омской области.