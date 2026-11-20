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Конкурсный управляющий АО «Омскгоргаз» добился привлечения бывшего депутата Госдумы Андрея Голушко к субсидиарной ответственности – соответствующее требование суд удовлетворил спустя почти год после подачи иска. Об этом сообщает «СуперОмск».

В результате приватизации, итоги которой сейчас оспариваются, «Омскгоргаз» первым получил в правопреемство газовые сети и газгольдеры, обслуживавшие жилые дома. Дела компании шли успешно: ее бенефициар Голушко стал депутатом Госдумы и даже претендовал на пост губернатора. Однако после возбуждения уголовного дела ситуация изменилась – бизнесмену вменили присвоение межтарифной разницы и вывод государственных средств. Опасаясь последствий, Голушко покинул Россию, по первым данным – во Францию; где он находится сейчас, неизвестно.

Ущерб от этих манипуляций оценили в 2 млрд рублей, и выплата легла на юридическое лицо, что в 2023 году привело организацию к банкротству из-за неисполнения долговых обязательств. Затем появились разговоры о распродаже инфраструктуры на торгах – единым лотом или по частям. В итоге сетевое хозяйство перешло на баланс второго правопреемника – ГП «Омскгоргаз», созданного специально для этой цели. Само АО осталось без активов, но с долгами, которые теперь переложили на скрывшегося экс-депутата.