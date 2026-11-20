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Депутаты Государственной думы 19 ноября поддержали во втором чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда в России до 28 935 рублей в месяц с 1 января 2027 года. Об этом сообщил «СуперОмск» 20 ноября.

Инициатива входит в пакет документов, связанных с бюджетом. Сегодня минимальная зарплата в стране составляет 27 093 рубля, то есть после вступления закона в силу она поднимется на 6,8 %. Кроме того, на 2027–2029 годы предлагается приостановить нормы, по которым МРОТ высчитывается исходя из медианной заработной платы. В этот период показатель будут определять по прогнозной динамике среднемесячной начисленной зарплаты сотрудников организаций.

В комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов пояснили, что такой механизм позволит ориентироваться на более актуальные и разнообразные прогнозные данные, а не на статистику медианной зарплаты.

Если МРОТ в России вырастет на 6,8 %, то в Омской области с учетом районного коэффициента он может достигнуть в 2027 году порядка 33 264 рублей – для работников некоммерческих организаций и учреждений, финансируемых из областного и местных бюджетов. Для сотрудников остальных работодателей сумма окажется несколько выше. При этом официального документа о минимальной зарплате в регионе пока нет: ее размер фиксируется трехсторонним соглашением, которое обычно подписывают в декабре на следующий год.