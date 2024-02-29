Омск-Информ
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·Общество

Об этом сегодня во время послания Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин.
К 2030 году минимальный размер оплаты труда в России должен увеличиться до 35 тыс. рублей. Об этом сегодня во время послания Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин.
– С 2020 года МРОТ увеличился в полтора раза – с 12 до 19 тыс. рублей. К 2030 году он должен увеличиться еще почти вдвое – до 35 тыс. рублей, – заявил Путин.
Глава государства отметил, что увеличение МРОТа позитивно скажется на различных выплатах: социальных пособиях, а также зарплатах бюджетников.
·Общество

Об этом сегодня во время послания Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин.
К 2030 году минимальный размер оплаты труда в России должен увеличиться до 35 тыс. рублей. Об этом сегодня во время послания Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин.
– С 2020 года МРОТ увеличился в полтора раза – с 12 до 19 тыс. рублей. К 2030 году он должен увеличиться еще почти вдвое – до 35 тыс. рублей, – заявил Путин.
Глава государства отметил, что увеличение МРОТа позитивно скажется на различных выплатах: социальных пособиях, а также зарплатах бюджетников.