Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Он будет составлять до 35 тыс. рублей.

К 2030 году в России в два раза увеличится МРОТ. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина.

- К 2030 году МРОТ должен вырасти еще вдвое – до 35 тыс. рублей. Это позитивно отразится и на заработных платах в бюджетной сфере и в экономике в целом, а также на увеличении социальных пособий, - отметила Голикова.

Отметим, что с 1 января МРОТ в России вырос до 19 тыс. рублей.

·Общество

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Он будет составлять до 35 тыс. рублей.

К 2030 году в России в два раза увеличится МРОТ. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина.

- К 2030 году МРОТ должен вырасти еще вдвое – до 35 тыс. рублей. Это позитивно отразится и на заработных платах в бюджетной сфере и в экономике в целом, а также на увеличении социальных пособий, - отметила Голикова.

Отметим, что с 1 января МРОТ в России вырос до 19 тыс. рублей.