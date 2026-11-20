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Специалисты «Омскводоканала» за последние две недели прочистили сети водоотведения во всех округах города и показали, какой мусор пришлось доставать из труб. Главной причиной засоров по-прежнему остаются нерастворимые отходы, которые жители сбрасывают в канализацию.

Чаще всего в сетях оказываются влажные салфетки, влажная туалетная бумага, средства гигиены и другой бытовой мусор. Такие вещи не разлагаются в воде и забивают систему, из-за чего возникают аварии и засоры.

По данным предприятия, кадры с извлеченными отходами сделаны по нескольким адресам в разных частях Омска, в том числе на улице 1-й Станционной, 8/1, улице Завертяева, 31, улице Осовиахимовской, 157, улице Романенко, 10 и улице СибНИИСхоз, 2. В «Омскводоканале» просят жителей соблюдать правила пользования канализацией и отправлять подобные отходы в мусорное ведро.