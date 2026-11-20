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В Омске продолжается отопительный сезон, но в то же время жители массово жалуются на то, что ресурсоснабжающие организации не возвращают территорию в прежний вид после работ на коммунальных сетях.

В прокуратуре пояснили, что делать, если разрытые ямы мешают омичам ходить и ездить, каков на самом деле срок восстановительных работ после аварий и куда обращаться за помощью в решении этих проблем.

Хотя бы отсыпка щебнем

Компания, проводившая ремонтно-восстановительные работы после аварии, должна привести участок в то состояние, в котором он находился до вмешательства. Точные сроки и порядок действий закреплены в правилах благоустройства, действующих в каждом муниципалитете.

– Для Омска установлен срок в семь рабочих дней с момента завершения работ. Если погода не позволяет провести полноценное восстановление, допускается временная отсыпка щебнем и выравнивание дороги, – говорит прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области Лилия Ганеева.

При неблагоприятных условиях действуют отдельные правила. Если работы пришлись на I квартал года, благоустройство нужно восстановить до 1 июня того же года. Когда ремонт выполнялся в IV квартале, крайний срок сдвигается на 1 июня следующего года. Таким образом, максимальный период ожидания может составить около года.

– Вне зависимости от пропуска срока, за ресурсоснабжающей организацией сохраняется обязанность восстановить нарушенное благоустройство, – отметила Ганеева.

Если организация затягивает работы, жители вправе обратиться в прокуратуру, к самой ресурсоснабжающей компании или в администрацию, утвердившую правила благоустройства. По каждому такому заявлению надзорный орган проведет проверку и поставит ситуацию на контроль.

Надзор в сфере ЖКХ

Сферу ЖКХ прокуратура считает одним из приоритетных направлений, с начала года поступило более четырех тысяч обращений, и по каждому организована проверка. Кроме того, ведется мониторинг СМИ и информации об авариях и отключениях, что помогает оперативно выявлять нарушения.

– За 2026 год в жилищно-коммунальной сфере выявлено свыше 5 500 нарушений закона, принято более 3 000 актов прокурорского реагирования, а более полутора тысяч должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. В сфере теплоснабжения при подготовке и прохождении отопительного периода зафиксировано более 700 нарушений и внесено свыше 300 актов реагирования, – отметила Ганеева.

Среди типичных проблем она назвала ненадлежащее содержание трубопроводов, теплоисточников и оборудования, а также нарушения охраны труда.

Паспорта готовности

Благодаря этой работе паспорта готовности к отопительному сезону получили все муниципальные образования региона – впервые с 2013 года. Кроме того, полностью завершены все запланированные на этот год работы по капремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, сформированы аварийные бригады.

Тепло запущено повсеместно, а точечные отключения при плановых и аварийных работах остаются на контроле прокуратуры. Основная причина жалоб – превышение допустимой продолжительности перерыва в подаче коммунальной услуги, чаще всего из-за порывов на изношенных сетях.

Федеральное законодательство требует бесперебойного теплоснабжения. Суммарный перерыв не должен превышать 24 часов в течение месяца, а разовое отключение зависит от температуры в квартире: при показателе выше 12 °C – не более 16 часов, при 10-12 °C – не более 8 часов, при 8-10 °C – не более 4 часов. Температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже 18 °C, а в угловой комнате – не ниже 20 °C.

Когда нормативы нарушаются, прокуратура добивается перерасчета платы. В 2026 году по фактам превышения продолжительности отключений внесено уже более 150 представлений, а потребителям уже вернули свыше 1 300 000 рублей.