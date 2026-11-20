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С начала 2026 года жители Омской области передали силовикам 62 единицы оружия, среди которых 53 охотничьих ружья и 9 единиц оружия самообороны, а также 476 патронов разного калибра. Сумма выплат, положенных участникам акции по региональной программе, превышает 115 тыс. рублей.

В регионе продолжает действовать программа добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатки за денежное вознаграждение. Подать заявление можно в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии либо в территориальный орган МВД России.

– Добровольная сдача незаконно хранящегося оружия – это возможность обезопасить себя и окружающих и получить предусмотренное региональной программой вознаграждение. Чтобы уточнить порядок сдачи и размер выплаты, гражданам следует обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии или территориальный орган внутренних дел, – отметила офицер центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Омской области майор полиции Анастасия С.

Тем, кто добровольно отдает такие предметы, не грозит уголовная ответственность по статьям 222 и 223 Уголовного кодекса Российской Федерации, даже если человека привлекают к ответственности за другие правонарушения.