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За девять месяцев 2026 года в администрацию Советского округа поступило 139 заявок об эвакуации транспортных средств. По итогам проверок специалисты установили, что 68 машин не имеют признаков длительного простоя без эксплуатации.

Остальные 71 автомобиль признали бесхозными. Из них 11 машин отправили на специализированную стоянку временного хранения, тогда как хозяева 56 автомобилей убрали свой транспорт с территории округа собственными силами.

Отметим, что на эвакуацию бесхозного транспорта из бюджета Омска направили свыше 260 тыс. рублей. В среднем перемещение одной машины обходится почти в 7,9 тыс. рублей.