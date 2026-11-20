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В Омске после вмешательства надзорного ведомства возобновилась подача горячего водоснабжения в детский сад № 291 и жилые дома на улицах Декабристов, Куйбышева и Маяковского. О результатах проверки, проведенной по публикациям в СМИ, сообщили в прокуратуре Омской области.

Как выяснили в ходе разбирательства, воду отключили из-за аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях. Из-за этого детский сад приостановил работу, а детей временно перевели в другие дошкольные учреждения. По факту превышения допустимой длительности перерыва в подаче ресурса руководителю ресурсоснабжающей компании внесли представление. Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ – за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

После вмешательства прокуратуры ремонт на теплосетях закончили в максимально сжатые сроки, и горячая вода снова поступила в детский сад и квартиры омичей. Сейчас дошкольное учреждение работает в обычном режиме.