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В Омске начинает работу новый филиал сети Dreams Bubble Tea, где гостям предлагают бабл-ти, чай и авторские кофейные напитки. Кофейня будет работать около СКК им. Блинова. Праздничное открытие заведения запланировано на 21 ноября: в этот день посетителей ждут подарки от партнеров и лотерея.

Отличительной особенностью точки стало полноценное меню завтраков, позиции из которого можно заказать в любое время дня. Для сторонников здорового питания предусмотрена специальная фит-линейка с добавлением протеина и коллагена.

Заведение работает в формате дог-френдли – посетители могут приходить сюда вместе со своими питомцами, для которых в меню также подготовлены специальные угощения. Кроме того, по выходным в кофейне будут организовывать детские мастер-классы по предварительной записи.