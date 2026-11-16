Управление МВД России по Омской области

История с поврежденной входной дверью омской кофейни «Достоевский», которая накануне завирусилась в соцсетях благодаря ироничному обращению сотрудников в стиле классика, получила продолжение.

Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе полиции, представители заведения все же обратились с официальным заявлением в правоохранительные органы.

– В полицию обратились представители кофейни, в настоящее время проводится проверка. Устанавливаются причастные к повреждению имущества лица, – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел накануне: сотрудники обнаружили повреждения входной группы, придя утром на смену. Случившееся они прокомментировали цитатой из романа «Преступление и наказание», предупредив злоумышленника об ответственности.

– Наше утро началось не с кофе. Кто-то явно не дождался нашего открытия. Кто-то решил, что он не тварь дрожащая, а право имеет? Что ж, тогда помни, что за каждым преступлением последует наказание, – написали креативные сотрудники в стиле писателя, фамилию которого носит заведение.

Отметим, что в последнее время в Омске участились случаи вандализма. На прошлой неделе в экозоне неизвестные похитили два молодых хвойных дерева, высаженных добровольцами. Из-за порчи имущества территорию планируют огородить и ввести пропускной режим. За несколько дней до этого другие вандалы испортили скамейки, урны и оставили граффити в городских парках.

Кроме того, в конце октября на проспекте Королева неизвестные разгромили остановку: злоумышленники выбили массивные стекла, засыпав осколками пешеходную зону.