Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

«Варварски выкопаны и похищены»: омичи украли елки с новой аллеи

В Омске неизвестные выкопали молодые деревья, из-за чего общественную зону могут закрыть для посещения.
Украли ели

Неизвестные злоумышленники уничтожили часть недавно высаженных зеленых насаждений, созданных совместными усилиями экологов и добровольцев. С территории исчезли два молодых хвойных дерева, которые высаживали для отдыха горожан. Об этом сообщили в управлении по охране животного мира Омской области.

– Сегодня мы обнаружили вопиющий акт вандализма – два саженца были варварски выкопаны и похищены, – рассказали в управлении.

Организаторы подчеркнули, что подобные поступки перечеркивают большой труд и заботу о создании комфортной среды для отдыхающих. В профильном ведомстве предупредили, что из-за участившихся случаев порчи имущества общественную территорию придется огородить, установив пропускной режим.

Сотрудники управления призывают граждан бережно относиться к зеленым насаждениям, пресекать акты вандализма и объяснять детям недопустимость порчи общего имущества.

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·Общество·Олег Кипорук

«Варварски выкопаны и похищены»: омичи украли елки с новой аллеи

В Омске неизвестные выкопали молодые деревья, из-за чего общественную зону могут закрыть для посещения.
Украли ели

Неизвестные злоумышленники уничтожили часть недавно высаженных зеленых насаждений, созданных совместными усилиями экологов и добровольцев. С территории исчезли два молодых хвойных дерева, которые высаживали для отдыха горожан. Об этом сообщили в управлении по охране животного мира Омской области.

– Сегодня мы обнаружили вопиющий акт вандализма – два саженца были варварски выкопаны и похищены, – рассказали в управлении.

Организаторы подчеркнули, что подобные поступки перечеркивают большой труд и заботу о создании комфортной среды для отдыхающих. В профильном ведомстве предупредили, что из-за участившихся случаев порчи имущества общественную территорию придется огородить, установив пропускной режим.

Сотрудники управления призывают граждан бережно относиться к зеленым насаждениям, пресекать акты вандализма и объяснять детям недопустимость порчи общего имущества.

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Рубрика - Общество