В Омске на заброшенном пустыре строят экстремальный скейт-парк

В Омске завершаются работы по обустройству нового скейт-парка. На заброшенном ранее участке бульвара Веретено завершены земельные работы, основание покрыто асфальтом, а к территории подведены дорожки.
Как отметил депутат омского горсовета Валерий Студеникин, проект реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования, запущенной по запросам местных жителей и городских сообществ.
– Авторами идеи адаптировать пустующее пространство и ее разработчиками стала моя команда, активно помогали в голосовании общественники близлежащих КТОСов, сами ребята, активно занимающиеся экстримом, – отметил депутат.
Сейчас рабочие монтируют профессиональное оборудование, доставленное из Ленинградской области. Задержки с поставками преодолены, и темпы строительства ускорены. Главный вход в обновленную зону оборудуют со стороны бульвара Космонавтов.
Экстремальное пространство включает восемь специализированных модулей, рассчитанных на тренировки скейтбордистов, роллеров, владельцев трюковых самокатов и BMX-велосипедистов.