Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

В Омске разрешили слишком много парковок для электросамокатов

Мэрия намерена убрать пять площадок для средств индивидуальной мобильности на территории одного из округов.
электросамокат

Администрация города подготовила проект изменений в перечень разрешенных локаций для размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в Кировском округе. Документ предусматривает исключение пяти специализированных площадок.

Под ограничения попадают точки на улице Дмитриева, 7/1, улице Степанца, 9/1, улице Крупской, 19А, улице Лукашевича, 14, а также на проспекте Комарова, 7. После реализации инициативы на данной территории останется 30 действующих точек для размещения арендного транспорта.

Напомним, что оставлять прокатные электросамокаты в Омске разрешено исключительно в специально отведенных и согласованных с мэрией официальных местах.

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·Общество·Олег Кипорук

В Омске разрешили слишком много парковок для электросамокатов

Мэрия намерена убрать пять площадок для средств индивидуальной мобильности на территории одного из округов.
электросамокат

Администрация города подготовила проект изменений в перечень разрешенных локаций для размещения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в Кировском округе. Документ предусматривает исключение пяти специализированных площадок.

Под ограничения попадают точки на улице Дмитриева, 7/1, улице Степанца, 9/1, улице Крупской, 19А, улице Лукашевича, 14, а также на проспекте Комарова, 7. После реализации инициативы на данной территории останется 30 действующих точек для размещения арендного транспорта.

Напомним, что оставлять прокатные электросамокаты в Омске разрешено исключительно в специально отведенных и согласованных с мэрией официальных местах.

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Рубрика - Общество