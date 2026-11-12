В Омске «встанет» больше половины трамваев

администрация г. Омска

Омичей предупредили о временных изменениях в работе городского электротранспорта. Как рассказали в департаменте транспорта, движение четырех популярных маршрутов будет приостановлено в вечернее и ночное время.

Ограничения затронут трамваи № 2, 4, 8 и 9. Передвижение подвижного состава полностью прекратится на участке от конечного кольца «Ул. Котельникова» до остановочного пункта «Трамвайное депо».

Отметим, что сейчас в Омске действует 6 трамвайных маршрутов. Расписание трамваев № 1 и 7 изменения не затронут.

Временные ограничения связаны с проведением капитального ремонта путей на улице Котельникова. Работы начнутся 12 ноября в 21:30 и завершатся ранним утром 13 ноября к 05:30. В профильном ведомстве принесли горожанам извинения за вынужденные задержки.